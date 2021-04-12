حكومة إقليم كوردستان تقرر استلام محاصيل الفلاحين لهذا الموسم

أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة إقليم كوردستان، استلام محاصيل فلاحي ومزارعي الإقليم لهذا الموسم، وأعلنت اتخاذ كافة الاستعدادات بشأن ذلك.

وقالت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني في مؤتمر صحفي "ستستلم حكومة إقليم كوردستان هذا العام قمح المزارعين وشعيرهم".

وتابع "تم اتخاذ الإجراءات في عدد من الصوامع (السايلوهات)".

وأضافت طالباني أن معامل كوردستان تجري استعداداتها بهذا الصدد، "وهي قادرة بالتأكيد على تلقي محاصيل المزارعين هذا العام".

وأشارت الوزيرة إلى وجود مشروع مهم للحد من استيراد الذرة، وحثت جميع الفلاحين والمزارعين على زراعة وإنتاج المزيد من الذرة.