نيجيرفان بارزاني يواصل اجتماعاته في ثالث أيام زيارته إلى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- واصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ولليوم الثالث على التوالي اجتماعاته مع عدد من زعماء الأحزاب العراقيين.

واجتمع نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من اليوم مع رئيس حزب التجمع المدني للإصلاح (عمل) سليم الجبوري، ورئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

كما اجتمع مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، بالإضافة إلى لقاء مع زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي.

وسبق أن قال نيجيرفان بارزاني إن زيارته تهدف لإدامة التواصل ولا سيما بعد أن اتفقت أربيل وبغداد على تمرير موازنة 2021.

وقال نيجيرفان بارزاني للصحفيين يوم أمس، إن حل الخلافات بين أربيل وبغداد ستنعكس إيجاباً وستحقق الاستقرار السياسي لعموم العراق.