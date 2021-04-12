وكالة الاستخبارات العراقية تنفي بيع بياناتها إلى موقع اختراقات بـ"سعر زهيد"

أربيل (كوردستان 24)- نفت في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وجود أي تسريب أو اختراق لقواعد بياناتها.

وجاء هذا النفي بعد أن تداولت صفحات على مواقع الإعلام الاجتماعي أنباء مزعمة عن "عرض بيانات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للبيع على موقع للاختراقات المنخفضة وبسعر زهيد".

وقالت الوكالة في بيان "في الوقت الذي تنفي هذا الأنباء، فإننا ندعو جميع المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات".

وأضاف البيان أن "وكالة الاستخبارات تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول أن يروج لهكذا معلومات كاذبة".