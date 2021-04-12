بدءاً من اليوم.. إقليم كوردستان يقرر رفع حظر التجول الجزئي

أربيل (كوردستان 24)- قرر إقليم كوردستان، رفع حظر التجول الجزئي الذي فرضه في معظم المحافظات للحد من تفشي فيروس كورونا.

ومؤخراً، اتخذت اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الداخلية، قراراً يقضي بفرض حظر جزئي للتجول في عموم إقليم كوردستان ولمدة أربعة أيام.

وكان الحظر الجزئي يبدأ من الساعة الثامنة مساء ولغاية السادسة صباحاً. وبدأ القرار في الثامن من الشهر الجاري واستمر إلى 12 من الشهر نفسه.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو للصحفيين، إن قرار الحظر الجزئي سيرفع بدءاً من اليوم، مع تخفيف القيود المشددة بمناسبة حلول شهر رمضان.

ومن بين القرارات إعادة فتح المساجد، كذلك تقييد الأماكن العامة، ومنع جميع الاجتماعات والتجمعات مع إلزام السكان بارتداء الكمامات.

هذا وتقرر عودة الدوام للمؤسسات الحكومية في عموم الإقليم أيام الخميس، الإبقاء على تعليق الدوام المدرسي الصفي والاكتفاء بنظام الأون لاين.