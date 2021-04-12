الرئيس بارزاني و"بحر العلوم" يناقشان مستجدات العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني ورئيس وفد ملتقى بحر العلوم للحوار، ابراهيم بحر العلوم آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال الرئيس بارزاني لابراهيم بحر العلوم والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء تم تسليط الضوء على العلاقات التاريخية للرئيس بارزاني مع الشخصية العراقية المعروفة المرحوم محمد بحر العلوم، واكد الوفد الضيف على دور الرئيس بارزاني الكبير في ترسيخ ثقافة التعايش والحوار بين مختلف المكونات العراقية وحل الخلافات.

ودعا الوفد الضيف الرئيس بارزاني الى لعب دوره كقائد تاريخي ومرجعية سياسية لحل كافة المشاكل العالقة.

وتمت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والتطورات بشأن الخلافات العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فيما أكد الجانبان على انه لا بديل عن الحوار على اساس الدستور، لحل كافة الخلافات.

سوار احمد