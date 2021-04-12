رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، المسلمين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، نتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى المسلمين والمسلمات كافة في كوردستان والعالم، سائلين الباري عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يسبغ على شعب كوردستان مزيداً من الخير والسلام والسداد والوئام.

ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الأغر، نستوحي من نفحاته التصميم والعزيمة لنهيب بالكوردستانيين جميعاً الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر الالتزام التام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية باعتبارها سبيلاً، لا غنى عنه، لحماية البشرية من جائحة كورونا.

ونتوجّه بخالص الشكر إلى علمائنا الأفاضل في كوردستان، أولئك الذين يؤدون واجبهم المساند والمهم على أكمل وجه لتوعية المجتمع من مخاطر الوباء وحثه على التقيد بالتدابير الاحترازية.

حفظ الله كوردستان من كل سوء

وكل عام والجميع بخير

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان