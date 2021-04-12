اصابات العراق تواصل الارتفاع ووزير الصحة يهدد بـ"حظر شامل"

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 7953 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في وقت هدد فيه وزير الصحة غيث التميمي بفرض حظر التجوال الشامل بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

وذكر تقرير للوزارة ان 44 شخصا قد توفوا جراء مضاعفات اصابتهم بكورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وهدد وزير الصحة حسن التميمي بفرض حظر تجوال شامل في حال استمرار المواطنين بعد الالتزام بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال التميمي في تصريح صحفي "هناك توصيات خاصة لشهر رمضان المبارك، منها أن يكون حظر التجوال من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا، فيما يكون الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت، مع السماح للمطاعم في مزاولة عملها على أساس خدمة التوصيل، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل".

وأضاف أن "هناك حالات إنسانية استوجبت فتح مرافق الحياة للحصول على لقمة العيش للمواطنين، تحت الشروط الصحية".

واكد التميمي أن "عدم الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، سيدفعنا للمضي لفرض إجراءات حظر كامل على أيام غير الجمعة والسبت، ويمكن أن يكون يوم الخميس بضمنها، وباقي الأيام سيكون فيها الحظر من السابعة مساء ولغاية الخامسة صباحا".

ويعد العراق من أكثر بلدان المنطقة تسجيلا للإصابات والوفيات.

سوار احمد