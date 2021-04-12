الإعلام الأمني يعلن نتائج عملية امنية غرب حمرين

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، نتائج العملية الأمنية غرب بحيرة حمرين التابعة لمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ان "العملية الامنية انطلقت في الحادي عشر من نيسان الجاري، بتوجيه وإشراف من قيادة العمليات المشتركة بهدف تطهير غرب بحيرة حمرين والمناطق المحيطة بها من بقايا ومخالفات عصابات داعش الارهابية".

وأضاف البيان، أن "النتائج النهائية لهذه العمليات، أسفرت عن قتل 5 ارهابيين وتفجير 13 عبوة والعثورعلى 9 مساطر تفجير وصاروخين اثنين نوع غراد وكيسي بارود ومجموعة اصابع TNT ومزولة هاون ومجموعة صواعق هاون، اضافة الى مجموعة عتاد ديمتروف ومجموعة سخانات معدة للتفجير و7 أنفاق و42 وكرا وكدس عتاد و8 قنابر هاون ورمانة يدوية وصاروخ قاذفة".

واشار البيان الى "عثور القوات الامنية ايضا على جلكانين بداخلهما مادة C4 ومقذوفين اثنين عيار 155 ملم ومخزن بندقية كرفان ودراجة نارية وحاوية وجرار زراعي وعجلة وآلية وبوكلاين حفار و8 جليكانات وقود بنزين و3 زوارق وشبكة صيد وأدوات طبخ وأسطوانة غاز وتجهيزات عسكرية وملابس مدنية وعربة 1 طن وسرير منام ومواد أخرى".

سوار احمد