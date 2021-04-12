مسرور بارزاني يطمئن شعب كوردستان: أحبطنا مخططا ارهابيا وأنتم محميون

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، ان القوات الامنية في الاقليم احبطت مخططا ارهابيا استهدف اربيل.

وفي وقت سابق من اليوم بث مجلس امن اقليم كوردستان اعترافات شبكة ارهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية في اقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في بيان "بعد عملية امنية دامت اشهرا تمكنت قواتنا من احباط مخطط ارهابي في اربيل والتي تم وضعه في سوريا وتم توجيه الأوامر للمجموعة الارهابية التابعة لتنظيم داعش والتي هي حاليا رهن الاعتقال وتخضع للتحقيقات، بتنفيذه".

واضاف رئيس الحكومة "وفق المعلومات التي وردت الينا فإن تنظيم داعش وضع الخطة في مخيم الهول وهذا امر مقلق ويظهر ان داعش لا يزال يملك القدرات لعبور الحدود بشكل غير قانوني. وهنا أدعو قوات التحالف وشركاءنا في ان يأخذوا التهديدات والمخاطر على السلام والاستقرار في اقليم كوردستان على محمل الجد".

وتابع "وهنا أود أن أطمئن شعب كوردستان واولئك الذين يقومون بزيارة كوردستان بأنهم محميون والقوات الأمنية تعمل بشكل متواصل لحماية كل الطبقات والشرائح الاجتماعية وكاقة المكونات في كوردستان من الارهاب والعنف".

واشاد مسرور بارزاني بعمل المؤسسات الامنية في الاقليم مشيرا الى ان نشاطهم والتزامهم وتفانيهم في عملهم هو السبب الرئيسي في ان اقليم كوردستان بات من اكثر المناطق أمانا واستقرارا في الشرق الاوسط.

سوار احمد