دخول حظر التجوّل الكلّي حيّز التنفيذ في مناطق الإدارة الذاتية

أربيل (كوردستان 24)- دخل صباح اليوم الثلاثاء، حظر التجوال الكلّي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حيّز التنفيذ.

واصدرت الإدارة الذاتية في الـ 11 من شهر نيسان ابريل الجاري، قرارا بفرض الحظر الكلّي على عموم مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، لمواجهة الانتشار الواسع لفيروس كورونا.

وشهدت معظم مدن ومناطق الإدارة اغلاقا جزئيا او كليا خلال الايام الماضية، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في اصابات ووفيات كورونا.

ويستمر الحظر الكلّي مدة عشرة أيام، مع إغلاق كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

واستُثني من الحظر الكلّي (محال بيع المواد الغذائية والخضار) و(كافة المشافي- الصيدليات- المنظمات الإنسانية- الإعلاميين- الأفران- محطات بيع المحروقات)، بالإضافة إلى تسهيل حركة المزارعين والأيدي العاملة معهم.

كما علّقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العمل في كافة المؤسسات والدوائر التابعة لها طيلة فترة الحظر باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار.

سوار احمد