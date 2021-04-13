اتحاد علماء المسلمين في إقليم كوردستان يؤكد ان تلقي اللقاح لا يبطل الصيام

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اتحاد علماء المسلمين في اقليم كوردستان، عبد الله ويسي ان تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، لا يبطل الصيام.

وبدأ شهر رمضان في اقليم كوردستان ومناطق عديدة من العالم الاسلامي، اليوم الثلاثاء، 13 نيسان ابريل، حيث يمتنع الصائمون عن الأكل والشرب والتدخين من شروق الشمس لحين غروبها لمدة شهر واحد.

ويأتي شهر رمضان تزامنا مع ارتفاع حالات الاصابات بفيروس كورونا في الاقليم والعراق عموما، في وقت اطلق فيه اقليم كوردستان حملة للتطعيم ضد الفيروس.

وقال رئيس اتحاد المسلمين عبد الله ويسي لكوردستان 24 ان "تلقي اللقاح لا يبطل الصيام ولا يُفطر، فهو لا يصنف كطعام أو شراب".

واكد ويسي ان بإمكان المواطنين تلقي اللقاح وهم صائمون.

سوار احمد