مسرور بارزاني للإيزيديين: حكومة إقليم كوردستان تدعم مطالبكم العادلة وبقوة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 13 نيسان (أبريل) 2021، الإيزيديين بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة رأس السنة الإيزيدية، أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم، متمنياً أن يكون العام الجديد عاماً للسعادة والبركات، ومفتاحاً لنهاية المعاناة.

وانتهز هذه المناسبة، لأوكد للإيزيديين مجدداً بأن حكومة إقليم كوردستان تدعم مطالبكم العادلة وبقوة، وهي تبذل قصارى جهدها لخدمتكم على نحو أفضل، كما تعمل على عودة النازحين إلى ديارهم وإعادة إعمار مناطقهم بمساعدة الحكومة العراقية والمجتمع الدولي.

ومن دون أدنى شك، فإن تنفيذ اتفاق سنجار، الذي تم التوصل إليه بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخروج الميليشيات والقوات المسلحة غير الشرعية من المدينة، عامل مهم من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

13 نيسان (أبريل) 2021