الرئيس بارزاني يعرب عن قلقه لعدم حل الوضع في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس مسعود بارزاني الثلاثاء عن قلقه لعدم تطبيع الوضع في مدينة سنجار وعدم عودة النازحين إلى ديارهم.

جاء ذلك في تهنئة للرئيس بارزاني بمناسبة رأس السنة الدينية الجديدة.

وقال الرئيس بارزاني "بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني إلى الإخوة والأخوات الإيزيديين، وأتمنى أن تكون هذه المناسبة بداية لنهاية معاناتهم، وأن نحتفل بأعيادهم ومناسباتهم بأمن وسلام".

وأعرب الرئيس بارزاني عن قلقه بسبب عدم تطبيع الوضع في سنجار ولا سيما عودة النازحين إلى ديارهم، كما جدد تأييده التام لحقوق الإيزيديين.

وأضاف الرئيس بارزاني "أجدد دعمي المطلق لحقوق ومطالب الأخوات والإخوة الإيزيديين، وأدعوهم إلى وحدة الصف وعدم السماح للأصوات الجانبية والشاذة الإضرار بوحدتهم وهويتهم ودينهم، ويتوجب على الإيزيديين أن يكونوا مصرين على حقوقهم ومطالبهم".