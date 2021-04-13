نيجيرفان بارزاني: جهودنا مستمرة لإعادة إعمار مناطق الإيزيديين وتحويل سنجار إلى محافظة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء إن جهود الإقليم مستمرة لإعادة إعمار مناطق الإيزيديين وتحويل سنجار إلى محافظة.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان "أبارك رأس السنة (چارشەمبوا سۆر) لجميع أخواتنا وإخواننا الإيزيديين في كوردستان والعالم. وأبارك بشكل خاص لذوي ضحايا الإرهاب والذين لا زالوا يعيشون في المخيمات، راجياً أن تحل علينا الأعياد والمناسبات القادمة في ظروف أفضل".

وتابع "هذه السنة أيضاً يحل العيد بينما تعاني كوردستان والعالم كله من وباء كوفيد-١٩، وآمل أن يلتزم الجميع بالإجراءات الصحية والوقائية. من المؤسف أنه وإلى جانب العيش في المخيمات، لا يزال مصير أكثر من ألفين من أخواتنا وإخواننا الإيزيديين المختطفين مجهولاً".

وأضاف نيجيرفان بارزاني "نجدد تأكيدنا لكل الإيزيديين بأننا سنواصل البحث للكشف عن مصائرهم حتى النهاية وطالما بقي هناك إيزيدي مختطف، نحن مستعدون ومستمرون في فعل كل ما يلزم لتحريرهم. وستستمر أيضاً جهودنا لإعادة إعمار مناطق الإيزيديين وتحويل سنجار إلى محافظة مع الحكومة الاتحادية العراقية".