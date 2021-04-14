الدولار يقترب من 150 ألف دينار في أسواق إقليم كوردستان

أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً أمام العملة المحلية ليتقرب بذلك من 150 ألف دينار في أسواق إقليم كوردستان وبغداد. أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان 100 دولار = 149000 دينار 100 يورو = 177000 دينار 100 جنيه إسترليني = 200400 دينار 100 ليرة تركية = 18500 دينار 100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار دينار أردني واحد = 2100 دينار سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان مثقال عيار 24 = 418000 دينار مثقال عيار 21 = 369000 دينار مثقال عيار 18 = 314000 دينار