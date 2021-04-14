اقتصاد

الدولار يقترب من 150 ألف دينار في أسواق إقليم كوردستان

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أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً أمام العملة المحلية ليتقرب بذلك من 150 ألف دينار في أسواق إقليم كوردستان وبغداد.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 149000 دينار

100 يورو = 177000 دينار

100 جنيه إسترليني = 200400 دينار

100 ليرة تركية = 18500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2100 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 418000 دينار

مثقال عيار 21 = 369000 دينار

مثقال عيار 18 = 314000 دينار

 

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