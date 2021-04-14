الدولار يقترب من 150 ألف دينار في أسواق إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً أمام العملة المحلية ليتقرب بذلك من 150 ألف دينار في أسواق إقليم كوردستان وبغداد.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 149000 دينار
100 يورو = 177000 دينار
100 جنيه إسترليني = 200400 دينار
100 ليرة تركية = 18500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2100 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 418000 دينار
مثقال عيار 21 = 369000 دينار
مثقال عيار 18 = 314000 دينار