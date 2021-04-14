الإدارة الذاتية تسجل 5 وفيات و248 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة، جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجلين من الطبقة وامرأة من الحسكة وامرأة من القامشلي وأخرى من ديرك.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 248 اصابة جديدة، تعود لـ 147 ذكرا و101 انثى.

وتتوزع الاصابات الجديدة كالتالي: 75 في الحسكة، 130 في القامشلي، 36 في ديرك، 6 في درباسية، 18 في الرقة، حالة في مخيم الهول.

واشار مصطفى الى انه تم تسجيل 17 حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد الإصابات الكلي 13004، شفي منها 1399 فيما توفي حتى الآن 437 حالة.

سوار احمد