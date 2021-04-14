اقليم كوردستان يسجل 1159 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 1159 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 10132 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 1159 اصابة جديدة، 197 منها في اربيل، 353 في السليمانية، 541 في دهوك، 9 في حلبجة و59 في كرميان.

وتماثلت 485 حالة للشفاء، 83 في اربيل، 83 في السليمانية، 284 في دهوك، حالة في حلبجة، 26 في كرميان و8 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 17 حالة وفاة، 4 في اربيل، 4 في السليمانية، 9 في دهوك.

وبلغ اجمالي الاصابات 135815، شفي منها 115330، فيما توفي حتى الآن 3831 شخصا.

سوار احمد