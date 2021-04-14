"سائرون" يستذكر جريمة الأنفال ويدعو لتعزيز "دولة المواطنة" دون تمييز

أربيل (كوردستان 24)- استذكر تحالف سائرون الذي يدعمه زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، جريمة الأنفال بحق الكورد، داعياً إلى تعزيز بناء دولة المواطنة دون تمييز.

وقال التحالف في بيان "تمر علينا هذه الأيام ذكرى جريمة الأنفال التي أقدم عليها النظام البعثي المقبور ضد أبناء شعبنا الكردي وما جرى في تلك العمليات الإجرامية من أعمال وممارسات بشعة مخالفة لكل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية".

وأضاف أن "هذه الصفحة السوداء من تاريخ حكم البعث الدموي تكشف للعالم اجمع عن الوجه القبيح لذلك النظام وكيفية استخدامه لعمليات القتل والتغييب والتهجير والتجريف والاعتقال التي تعرض لها أبناء الشعب العراقي".

وجاء في البيان "لذلك من الضروري جدا العمل على تعزيز بناء دولة المواطنة التي تحفظ حقوق وحريات جميع العراقيين دون تمييز بين فئة وأخرى تحت خيمة العراق الواحد".

واختتم البيان بالقول "الرحمة والخلود لشهداء العراق عموما ولشهداء الأنفال على وجه الخصوص والخزي والعار لنظام البعث ولكل صوت ناعق يدافع عن البعث ونظامه الإجرامي".