نيجيرفان بارزاني يدعو المجتمع الدولي لإقرار "الأنفال" كجريمة إبادة جماعية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 14 نيسان (أبريل) 2021، بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لحملات الإبادة الجماعية (الأنفال).

وفيما يلي نص البيان:

نستذكر اليوم (١٤ نيسان) الذكرى الثالثة والثلاثين لعمليات الأنفال سيئة الصيت التي هي واحدة من أكثر جرائم النظام العراقي السابق وحشية، حيث تم بدون تفريق ولا تردد اقتياد مئات الآلاف من النساء والرجال والأطفال والشيوخ الأبرياء عنوة من كوردستان إلى صحارى الموت الجماعي التي لا خلاص منها، واقترفت دونما اكتراث عملية قتل جماعي ووأد لأكثر من ١٨٢ ألف مواطن. ودمرت البيئة والطبيعة الجميلتان لبلدنا ومحيت آثار الحياة نهائياً من آلاف القرى والقصبات في كوردستان.

في هذه الذكرى، ننحني إجلالاً وإكراماً للأرواح الطاهرة للشهداء، ونستذكرهم بتبجيل وتكريم، فهم سيظلون أحياء أبداً في ذاكرة شعب كوردستان. تحية لهم، وتحية وتقديراً لعوائلهم وذويهم الشامخين الذين صمدوا في مواجهة آلام عميقة لا نهاية لها وما زالوا. يجب بذل كل ما هو ممكن لتقديم خدمات أكثر وأفضل لذوي الشهداء.

يجب أن تكون ذكرى شهدائنا وتاريخنا المخضب بالدماء والدموع حافزاً على التلاحم وتوحيد الصف وأن نعمل جميعنا كي لا يتكرر تعرض شعب كوردستان أبداً لكارثة من هذا النوع وأن لا تشهد الإنسانية في أي مكان آخر مثيلا لها.

بعد أن عرّفت المحكمة العليا العراقية للجرائم الأنفال كجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، أصبح على الدولة العراقية واجب تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً، وندعوها لأداء واجبها القانوني والأخلاقي وأن تتحقق العدالة. كما نطالب المجتمع الدولي بإقرار هذه الجريمة كجريمة إبادة جماعية. يجب توثيق هذه الجريمة في المناهج الدراسية وفي كل مكان يستلزم ذلك.

تحية لذكرى الشهداء، سلاماً لأرواحهم الطاهرة، طاب ذكرهم أبداً.