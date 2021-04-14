هجوم صاروخي يستهدف مطار اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، ان هجوما صاروخيا استهدف مطار اربيل الدولي.

وقال جهاز مكافحة الارهاب ان عدة صواريخ استهدفت مطار اربيل الدولي دون أن يعلن عن التفاصيل.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو لكوردستان 24 ان التحقيقات بدأت في الحادث مشيرا الى ان القصف استهدف قوات التحالف الدولي داخل المطار

واضاف خوشناو ان "الهجوم لم يتسبب بخسائر أو أضرار".

واُستهدف مطار اربيل بعدو صواريخ كاتيوشا في منتصف شهر شباط الماضي اسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص وتسبب باضرار مادية.

سوار احمد