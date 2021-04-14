داخلية كوردستان: وجهنا الجهات المعنية للتحقيق في الهجوم الصاروخي على مطار اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان انه تم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في حادث استهداف مطار اربيل الدولي بعدة صواريخ.

وجاء في البيان "سُمع قبل قليل دوي انفجار في محيط مطار أربيل الدولي، وقد تم توجيه الجهات المعنية للتحقيق في الحادث، وسنوافيكم بملابسات الانفجار ونتائج التحقيق لاحقاً".

وقال جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان اليوم الاربعاء، ان صواريخ استهدفت مطار اربيل الدولي دون أن يتم الإعلان عن التفاصيل.

وقال محافظ اربيل اوميد خوشناو لكوردستان 24 ان التحقيقات بدأت في الحادث مشيرا الى ان القصف استهدف قوات التحالف الدولي داخل المطار

واضاف خوشناو ان "الهجوم لم يتسبب بخسائر أو أضرار".

واُستهدف مطار اربيل بعدة صواريخ كاتيوشا في منتصف شهر شباط الماضي اسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص وتسبب باضرار مادية.

سوار احمد