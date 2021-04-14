داخلية كوردستان تعرض تفاصيل جديدة عن هجوم اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ان الهجوم الذي تم اليوم الاربعاء على مطار اربيل الدولي نُفذ عبر طائرة مسيرة.

وقالت الداخلية في بيان انه "بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، فقد تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار.

ولحُسن الحظ لم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة".

وزارة داخلية إقليم كوردستان

14 نيسان (أبريل) 2021