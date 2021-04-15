رئاسة اقليم كوردستان: التطاول على أمن الاقليم سيعقد الأوضاع في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئاسة اقليم كوردستان ان التطاول على امن واستقرار الاقليم، سيعقد الأوضاع اكثر في العراق.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت الليلة مطار أربيل الدولي وموقعاً للقوات التركية في بعشيقة. هذا التطاول على امن واستقرار الاقليم ليس له اي مبرر وسيؤدي الى تعقيد الأوضاع في العراق، وهي بالضد تماماً من مصالح البلد".

وتابع البيان إن "تكرار هذه الهجمات يستدعى وقفة جادة من قبل المجتمع الدولى ويفرض على إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية بمساندة من التحالف الدولي، أن يعززوا التنسيق والتعاون بينهم لمواجهة تلك الفصائل والفئات التي تقف وراء هذه الهجمات، ولوضع حد نهائي لها ليستتب الامن والامان فى عموم العراق".

سوار احمد