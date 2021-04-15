بالتعادل السلبي.. ريال مدريد يقصي ليفربول عن دوري ابطال اوروبا

أربيل (كوردستان 24)- ودع فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح، دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل سلبيا مع فريقه ريال مدريد في جولة الإياب التى جمعت الفريقين مساء امس الأربعاء على أرض ملعب الأنفليد معقل الريدز.

واستفاد النادي الإسباني من فوزه في جولة الذهاب بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وبدأ ليفربول اللقاء في شوطه الأول بحماس كبير في محاولة من لاعبيه من تقليص الفارق الذي صنعه ريال مدريد خلال لقاء الذهاب الأسبوع الماضي بفوزه بثلاثية مقابل هدف سجله محمد صلاح.

​ولم يتمكن الريدز من هز شباك النادي الملكي بأي هدف في المباراة، رغم وجود تشكيلته الكاملة من النجوم بقيادة الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فرمينيو.

وبتلك الطريقة يتأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري ابطال أوروبا ليلتقي مع تشيلسي الإنجليزي الذي تخطى عقبة بورتو البرتغالي في دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد تشيلسي في مبارياتين يومي 28 أبريل و4 مايو/أيار.

سوار احمد