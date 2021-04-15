بعد توقف مؤقت.. عودة الرحلات الى مطار اربيل الدولي

أربيل (كوردستان 24)- قالت ادارة مطار اربيل الدولي ان الرحلات الجوية اُستأنفت في المطار، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب الهجوم الذي استهدف المطار.

وقال مدير مطار اربيل، احمد هوشيار لكوردستان 24 ان "الرحلات الجوية اُستأنفت في مطار اربيل الدولي".

وتابع "تم تعليق الرحلات ليلة امس حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم الخميس، وذلك بسبب الهجوم الذي استهدف المطار، لكن الأمور عادت الى طبيعتها حاليا".

وتعرض مطار اربيل الدولي ليلة امس الاربعاء، لهجوم عبر طائرة مسيرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، بحسب ما اعلنت وزارة داخلية اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة ان "الانفجار لم يوقع أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة".

سوار احمد