بلاسخارت: هجوم اربيل محاولة أخرى لتأجيج التوتر في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أدانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي.

ونشرت بلاسخارت على حسابها في موقع تويتر "أحداث الليلة الماضية في إقليم كوردستان هي مثال آخر على المحاولات المتهورة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق".

وتابعت "نحن ندين أعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الفيدرالية وكردستان على التحرك بسرعة وبتوحيد لمنع المزيد من التصعيد".

وتعرض مطار اربيل الدولي ليلة امس الاربعاء، لهجوم عبر طائرة مسيرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، بحسب ما اعلنت وزارة داخلية اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة ان "الانفجار لم يوقع أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة".

سوار احمد