نيد برايس: غاضب بسبب الهجوم الصاروخي على اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الخميس، انه غاضب بسبب الهجوم الصاروخي على مطار اربيل الدولي.

ونشر برايس على حسابه في موقع تويتر "غاضب من الهجمات في إقليم كوردستان العراق، لقد عانى الشعب العراقي طويلا جدا من هذا النوع من العنف وانتهاك سيادته".

واُستهدف مركز للتحالف الدولي في مطار اربيل عبر طائرة مسيرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، بحسب ما اعلنت وزارة داخلية اقليم كوردستان.

ولم يسفر القصف عن وقوع ضحايا بشرية واقتصرت على الماديات فقط.

سوار احمد