مسرور بارزاني يدعو إلى تعزيز التنسيق بين أربيل وبغداد لمواجهة تهديدات الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 15 نيسان (أبريل) 2021، سفير روسيا لدى العراق ماكسيم ماكسيموف بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل العام الروسي في أربيل اوليغ فلاديميروفيتش ليفين، جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وروسيا الاتحادية، فضلاً عن مناقشة آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة عموماً.

وأشاد السفير الروسي بالتجربة الناجحة لإقليم كوردستان، ولا سيما في مجالي الإعمار والنمو الاقتصادي وبما يجعله نموذجاً لباقي مناطق العراق، كذلك أبدى استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان على الصُعد كافة.

وأثنى رئيس الحكومة على جهود السفير خلال فترة عمله من أجل تطوير العلاقات الثنائية، متمنياً له النجاح في مهام عمله المقبلة.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل جذري لجميع المشاكل على أساس الدستور، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين بهدف التصدي للتهديدات الإرهابية.

هذا وتناول اللقاء ملف الانتخابات المقبلة في العراق والجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا.

سوار احمد