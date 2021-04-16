تنديد دولي واسع بالهجوم على مطار اربيل

أربيل (كوردستان 24)- لازالت تداعيات هجوم مطار أربيل الدولي، متواصلة وسط إدانات خليجية وعربية ودعوات للتضامن مع اقليم كوردستان وبغداد.

واعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار اربيل الدولي بإقليم كوردستان، وأكدت "رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".

من جهتها ادانت وزارة خارجية مملكة البحرين "بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بجمهورية العراق الشقيقة، في عمل إرهابي جبان ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة في بيان "تضامن مملكة البحرين مع العراق الشقيق في ما تتخذه الحكومة من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار العراق وحماية سيادته ومصالحه".

ودعت الإمارات الى خفض التصعيد وضبط النفس، منددة بشدة في الوقت نفسه بالهجوم الذي استهدف اربيل، رافضة كافة اشكال العنف التي تهدف الى زعزعة امن واستقرار المنطقة.

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس، هجوم أربيل مساء أمس، مؤكدةً التزامها بحماية استقرار إقليم كوردستان.

وافادت الوزارة في بيان ان "فرنسا تدين بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت أربيل ومحافظة نينوى الليلة الماضية، بعد استهداف أربيل سابقاً في 15 شباط أيضاً".

وأضاف البيان "فرنسا تؤكد التزامها بسيادة ووحدة العراق واستقرار إقليم كوردستان، ومن المهم أن تزيد الحكومة العراقية ومسؤولو إقليم كوردستان التعاون بينهم لتحديد منفذي هذه الهجمات والتأكد من حماية سلامة جميع العراقيين".

وتعرض مطار اربيل الدولي ليلة الاربعاء، لهجوم عبر طائرة مسيرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، بحسب ما اعلنت وزارة داخلية اقليم كوردستان.

وقالت الوزارة ان "الانفجار لم يوقع أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، بينما لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة".

سوار احمد