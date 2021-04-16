بغداد وواشنطن تبحثان تشكيل لجنة عسكرية وفنية مشتركة

أربيل (كوردستان 24)- بحث الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية العراقية نزار الخير الله و السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، تشكيل لجنة عسكرية - فنية مشتركة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الجانبين بحثا أيضا الإسراع بعقد الاجتماعات لتنفيذ مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي.

كما ناقش الجانبان "الانتقال إلى المرحلة الجديدة من التعاون الأمني، لأغراض الاستشارة والتدريب وبناء القدرات، وإعادة إنشار القوات القتاليّة إلى خارج العراق".

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يحظى باهتمام الحكومة العراقية.

سوار احمد