الرئيس بارزاني يستذكر مذبحة "باليسان": كل شبر من كوردستان شاهد على الفظائع ضد شعبها

أربيل (كوردستان 24)- استذكر الرئيس مسعود بارزاني الجمعة القصف الكيميائي الذي نفذه النظام السابق، قبل أكثر من ثلاثة عقود، واستهدف خلاله مناطق وادي باليسان وقرى شيخ وسانان في كوردستان.

وقصف النظام السابق قبل 34 عاماً منطقتي وادي باليسان وقرى شيخ وسانان (وادي خوشناوتي) بالأسلحة المحرمة مما أودى بحياة ما لا يقل عن 260 مواطناً بريئاً وإصابة أكثر من 600 آخرين بجروح.

وكتب الرئيس بارزاني على حسابه في تويتر: "إن كل شبر من أرض كوردستان شاهد على الفظائع والمظالم المرتكبة ضد شعب كوردستان".

وتابع "تحية إلى أرواح الشهداء في الذكرى الرابعة والثلاثين للقصف الكيميائي لباليسان والشيخ وسانان".

ويعد قصف طائرات النظام السابق لمنطقتي باليسان وقرى شيخ وسانان، تكررت الجريمة فيما بعد في مدينة حلبجة وغيرها من مدن كوردستان وسط صمت المجتمع الدولي.