مقاتلات تركية تقصف مواقع لحزب العمال في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أغارت مقاتلات حربية تركية الجمعة على مواقع يتخذها حزب العمال الكوردستاني قواعد له في المناطق الحدودية من إقليم كوردستان.

ويأتي هذا القصف بعد يوم من قصف مكثف استهدف معاقل الحزب في منطقة دينارته.

وشُن القصف التركي وهو الأحدث هذا اليوم في الناحية التابعة لمدينة عقرة في دهوك مما أثار هلع السكان في المنطقة حيث يتمركز حزب العمال في مناطق حدودية.

وقال مصدر محلي لكوردستان 24، إن قصف الطائرات التركية تركز في قرية ميمباريان في محيط دينارته. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وأنقرة في عام 2015.

وكثيراً ما يسفر القصف التركي في المنطقة عن سقوط مدنيين لا صلة لهم بطرفي النزاع.

ويقول إقليم كوردستان إن اتخاذ مقاتلي حزب العمال الكوردستاني لأراضي الإقليم قواعد لهم "سبب رئيسي" للقصف التركي.