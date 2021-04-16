الحداد: على وزارة المالية تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستقطاعات الضريبية

أربيل (كوردستان 24)- دعا نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد مساء الجمعة وزارة المالية إلى البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستقطاعات الضريبية من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وانتقد الحداد في بيان أصدره مكتبه "مقترح وزير المالية إلى مجلس الوزراء والتوصية بتنفيذ ضريبة الدخل للموظفين وإلغاء قرار مجلس الوزراء بالرقم (156) في 2016/6/7 والعودة إلى الاستقطاعات الضريبية المباشرة من رواتب الموظفين وفقاً لتعليمات المالية رقم (1) لسنة 2007".

وقال إن "مقترح وزارة المالية مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الإتحادية لعام 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في ‏‏3/31/‏‏‏‏2021‏".

وتابع "على وزارة المالية البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلاً من الاستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين، وهم شريحة مهمة وفئات عاملة ويجب عدم المساس بدخلهم الشهري".

وأكد الحداد على أهمية البحث عن حلول ومعالجات للمشاكل الاقتصادية وآثار سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع في الأسعار، مما أضاف "عبئاً جديداً" على كاهل المواطن العراقي بمن فيهم شريحة الموظفين.