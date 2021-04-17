وزراء الداخلية العرب ينددون بالاعتداءات على أربيل: أعمال إجرامية جبانة

أربيل (كوردستان 24)- أدان مجلس وزراء الداخلية العرب، الاعتداءات التي استهدفت مطار أربيل الدولي مساء الأربعاء، وقال إن تلك الهجمات ليست سوى "أعمال إرهابية جبانة"، كذلك ندد المجلس بالتفجير الذي وقع في بغداد يوم الخميس وأوقع ضحايا.

وتعرض مركز لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي إلى هجوم بطائرة مسيرة ملغومة بمادة تي.إن.تي شديدة الانفجار دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

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وهذا أول هجوم من هذا النوع نفذته طائرة بدون طيار ضد القوات الأمريكية في أربيل، وسط هجمات صاروخية شبه يومية على القواعد التي تستضيف قوات التحالف والسفارة الأمريكية في بغداد. وتلقي واشنطن وأربيل باللوم فيها على فصائل مدعومة من إيران.

وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان إنها تلقت "ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي وقعت في مدينتي بغداد وأربيل بجمهورية العراق وأودت بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء".

وكان البيان يشير إلى الانفجار الذي وقع في منطقة الحبيبية داخل سيارة قالت السلطات إنها كانت تنقل مواد متفجرة إلى فصيل شيعي. وقُتل سائق السيارة بينما أصيب نحو 12 آخرين. وعلى الرغم من الرواية الرسمية للحادث إلا أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عنه.

وجاء في البيان "إن الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل لتعرب عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة".

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