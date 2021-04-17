"لا مراجعات بلا ورقة لقاح".. إجراءات جديدة بالدوائر الحكومية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية السبت عن عدم السماح للمواطنين بمراجعة دوائرها ذات الطبيعة المكتظة دون أخذ لقاح كورونا.

ونقلت صحيفة الصباح عن المتحدث باسم الداخلية خالد المحنا قوله "لن يُسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الأحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الأخذ بالإجراءات الصحية المعتمدة".

وأضاف أن القرار يأتي بموجب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة حيث تقرر أيضاً "عدم السماح لموظفي هذه الدوائر (المكتظة) بالدوام بدءاً من تاريخ 20 نيسان 2021".

وتابع "إذ أشرت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة إجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة آنفا والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات".

وقال المهنا إنه "في النظام العسكري لا يوجد من يخالف أو يرفض أخذ اللقاح، كما أن هناك جداول لإعطاء اللقاح لموظفي هذه الدوائر وتم تلقيحهم قبل تنفيذ القرار بالتاريخ المحدد 20 نيسان".

وفيما يتعلق بالمواطنين، أشار المهنا إلى أنه "سيتم التدقيق بالإجراءات المتعلقة بهم سواء إن كان فحص PCR قد أجري خلال أسبوع أو ما يثبت أخذهم لجرعتين من اللقاح".