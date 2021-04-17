الصحة العراقية: لقاحات كورونا "آمنة".. والجرعة الثانية "تقي من الوفاة"

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية السبت إن اللقاحات التي توفرها الدولة للمواطنين آمنة وإن الجرعة الثانية تقي من الوفيات عند الإصابة بوباء كورونا.

ونقلت صحيفة الصباح عن الفريق الطبي الإعلامي في الوزارة ربى فلاح حسن قولها إن "جميع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في المراكز الصحية في البلاد آمنة، وهي قادرة عند أخذ الجرعة الثانية من التخفيف من شدة الإصابة، إن حدثت، وبمثابة وقاية من الوفاة".

وأضافت أن "الفئات غير المشمولة باللقاح، سيتم الاعتماد على المسحة عند مراجعة الدوائر أو السفر والتأكد من خلوها من المرض، وفيما يتعلق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح بجرعتين".

وبينت حسن أن "أخذ اللقاح ليس إجبارياً، ولكن في حالة أن الفرد أصبح يشكل خطراً على الآخرين، فهنا تنتهي حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري أخذ اللقاح".

وتابعت "أما بخصوص الفئات التي تعمل بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الإجراءات الصحية المعمول بها أخذ لقاح (كوفيد ـ19) كونهم أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين".

وأكدت أنه "خلال الأيام المقبلة ستصل وجبات من اللقاح من شركات منتجة أخرى، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة".

وقالت حسن "لم تسجل الوزارة أي أعراض جانبية تهدد الحياة، فقط الأعراض العادية عند أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبعض الوهن".

وأشارت إلى أن "الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى، تتوقف على الشخص، إذ يجب أن يلتزم بالإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرهما، فالجرعة الأولى لا تعطي مناعة كاملة، كما أن المواطن يمكن أن يصاب بعد أخذ الجرعة الثانية، ولكن شدة الإصابة خفيفة وتقيه من الوفاة".