"عمل تخريبي" يستهدف بئري نفط قرب كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني محلي السبت باندلاع حريق بسيط في بئري نفط داخل حقل صغير قرب كركوك بعد تفجير نُفذ بعبوتين ناسفتين لكن الإنتاج لم يتأثر.

ووقع التفجير المزدوج في البئرين رقم 154 و159 في حقل باي حسن النفطي، الذي تديره شركة نفط الشمال المملوكة للدولة، ضمن بلدة الدبس الغنية بالنفط.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن التفجير وقع الليلة الماضية، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء قد توجهت على الفور إلى مكان الحادث "وتمكنت من إخماد الحريق بسهولة".

وأضاف أن العبوتين الناسفتين زرعتا في موقع يبعد بمسافة عن أنابيب النفط الرئيسية، وأردف "كانت النيران بسيطة وتمت السيطرة عليها"

وتابع "لم تقع أي أضرار ولم يتأثر إنتاج النفط وتصديره"، وهو ما أكدته أيضاً وزارة النفط لاحقاً، وقالت إن الحادث "لم يؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط".

وجاء في البيان "قامت الوزارة والجهات المعنية والأمنية بفتح تحقيق في الحادث".

وينتج حقل باي حسن، الذي يضم أكثر من 120 بئراً نفطية، نحو 200 ألف برميل يومياً.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن تنظيم داعش سبق أن شن هجمات مماثلة على أنابيب النفط وشبكة الكهرباء في كركوك وغيرها.