مسرور بارزاني: القتل بداعي الشرف ليس شرفاً وملتزمون بدعم المرأة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت إن المجتمع لن يتقدم ما لم يتمكن من العيش بحرية ودون خوف، مؤكداً أن برنامج عمل حكومته يشتمل على دعم النساء والفتيات، كما بيّن أن لا مبرر لارتكاب الجرائم بداعي الشرف.

وأوضح مسرور بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر أنه صُدم عند سماع جريمة القتل الوحشية التي راحت ضحيتها شابة في أربيل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ما حدث أمس ليس سوى "جريمة قتل تعيدنا إلى الوراء.. والقتل بداعي الشرف ليس شرفاً".

ووجّه رئيس الحكومة وزير الداخلية بمتابعة القضية وضمان أن يواجه الجاني العدالة، وقال إن "مجتمعنا لن يزدهر إذا كان نصفه لا يستطيع العيش بحرية دون خوف من العنف".

وأكد مسرور بارزاني أن حكومته قامت بزيادة المخصصات المالية لمراكز إيواء النساء الضعيفات اللواتي يسعين إلى الحصول على الدعم والحماية.

واختتم بالقول "ملتزمون ببذل الجهود من العزم لحماية ودعم الفتيات والنساء في كوردستان".