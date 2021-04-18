للمرة 31 في تاريخه.. برشلونة يُتوج بكأس الملك بعد انتصاره على بلباو

أربيل (كوردستان 24)- فاز فريق برشلونة بكأس اسبانيا بعد انتصاره الكبير على أتلتيك بلباو في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي "لا كارتوخا" في إشبيلية.

وعاد النادي الكتلوني الى سكة الانتصارات بانتصاره بـ 4 – صفر، بعد صيام عن الألقاب، استمر لمدة عامين، حيث سجل ليونيل ميسي ثنائية كما ساهم في الهدف الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان.

ومن شأن اللقب رفع معنويات النادي الكاتالوني الذي دخل المباراة على وقع خسارته الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2 وتنازله للمركز الثاني في الليغا للأخير.

ولا تزال حظوظ برشلونة قائمة في المنافسة على لقب الدوري حيث يتخلف بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر ونقطة واحدة عن ريال مدريد الثاني وحامل اللقب.

سوار احمد