الصحة العراقية تستعد لتسلم مليون و300 الف جرعة من اللقاحات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الصحة والبيئة العراقية حسن التميمي ان الوزارة تستعد لتسلم مليون و300 الف جرعة من لقاحات مكافحة كورونا خلال الشهر الحالي.

واعلنت الوزارة سعيها لمضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من 3 ملايين الى 6 ملايين جرعة من لقاحها، في حين حددت وزارة الداخلية يوم الاربعاء المقبل، موعدا للمباشرة بتطبيق قرار منع المراجعين دخول دوائرها المكتظة من دون تلقيح.

وقال حسن التميمي لـ"الصباح" ان "منافذ التلقيح المنتشرة في بغداد والمحافظات تشهد يوميا توافد المئات من المواطنين لأخذ جرعات اللقاح ضد كورونا لضمان سلامتهم وتحصينهم".

وذكر التميمي ان "دفعات جديدة من اللقاحات ستصل نهاية الشهر الحالي تبلغ مليونا و300 الف جرعة عبر مرفق كوفاكس، مع استمرار تجهيز لقاحي فايزر وسينوفارم الصيني اسبوعيا، حيث تم خلال اليومين الماضيين توزيع 200 الف جرعة من لقاح سينوفارم بين منافذ الصرف في بغداد والمحافظات".

بدوره، كشف مدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، عن "سعي وزارة الصحة لمضاعفة التعاقد مع شركة فايزر من ثلاثة ملايين الى 6 ملايين جرعة من لقاحها".

وأعلنت السلطات الصحية في أربيل امس السبت عن قرب وصول دفعات إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى إقليم كوردستان خلال أيام.

ومن المؤمل أن تصل دفعة من اللقاح الصيني هذا الأسبوع، فيما يُتوقع أن تصل دفعة جديدة من اللقاح الأمريكي الأسبوع المقبل إلى الإقليم.

وقال المدير العام لمديرية الصحة في أربيل دلوفان محمد لكوردستان 24 انه ثمة طلبات كثيرة من المواطنين للتطعيم بلقاح فايزر، مشيراً إلى أن الجرعات نفدت في مركز أربيل ولم يتبق إلا القليل في بلدة سوران.

سوار احمد