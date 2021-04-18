سيدكان.. اصابة شخص بجروح بليغة بانفجار مواد شديدة التفجير بسيارته

أربيل (كوردستان 24)- أصيب شخص بجروح بليغة، اليوم الأحد، بعد ان انفجرت مواد شديدة التفجير بسيارته في بلدة سيدكان التابعة لمحافظة اربيل.

وقال مدير ناحية سيدكان، احسان جلبي لكوردستان 24 انه "عند الساعة الخامسة والنصف من فجر اليوم الاحد، انفجرت مادة الـ"تي.ان.تي"، بسيارة المواطن فيصل جميل أحمد، في منطقة "كوجي هاجري" التابعة لبلدة سيدكان، مما ادى لإصاباته بجروح بليغة".

واضاف جلبي ان المصاب يبلغ من العمر 30 عاما ومن سكنة قرية سورياي التابعة لناحية بجيله وهو متزوج، وقد تم نقله الى الى المستشفى لتلقي العلاج.

سوار احمد