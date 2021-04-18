تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، اليوم الأحد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد

وقال صباغ ان "الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج ستجرى يوم 20 أيار 2021".

وأعلن رئيس مجلس الشعب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين 19 نيسان، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء 28 نيسان.

وطالب صباغ بـ"المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لإفشال المخططات التي تستهدف سوريا".

وعقد مجلس الشعب السوري جلسة استثنائية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوما.

ويشترط دستور البلاد لعام 2012، أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

سوار احمد