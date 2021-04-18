كوردستان تسجل اكثر من الف اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاحد، تسجيل اكثر من الف اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 7725 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم خلال 24 ساعة.

وتم تسجيل 1074 اصابة جديدة، 284 منها في اربيل، 449 في السليمانية، 231 في دهوك، 13 في حلبجة، 78 في كرميان، 19 في رابرين.

وتماثلت 536 حالة للشفاء، 104 في اربيل، 122 في السليمانية، 259 في دهوك، 2 في حلبجة، 38 في كرميان، 11 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة، 3 منها في اربيل و4 في السليمانية.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 139296 اصابة، شفي منها 117452، فيما توفي حتى الآن 3876 شخصا.

سوار احمد