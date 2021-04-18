نيجيرفان بارزاني: يجب حل المسألة الكوردية ضمن الإطار السوري
أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني انه يجب ان تُحل المسألة الكوردية في سوريا ضمن الإطار السوري.
وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال استقبال رئيس الاقليم لنائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين والوفد المرافق في اربيل.
وفي اجتماع حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، تم التباحث حول الأوضاع في سوريا بصورة عامة ومهمة الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش، وتواجد القوات الدولية، والأوضاع في شمال وشرق سوريا، مع أهمية الاستقرار، والحوار بين الأطراف الكوردية والمسألة الكوردية في هذا البلد.
وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الحل للوضع المعقد في سوريا لن يأتي في يوم وليلة وأن السبل العسكرية لا تؤدي إلى الحل، بل يجب حل المشكلة السورية من خلال الطرق السياسية والحوار. وحول المسألة الكوردية في هذا البلد، أوضح فخامته أن المسألة الكوردية يجب معالجتها ضمن الإطار السوري.
وبخصوص مهام أمريكا والتحالف الدولي، شدد براونشتاين على أن داعش لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً ولهذا ستواصل أمريكا والتحالف الدولي مساعدة ومساندة القوى والأطراف الحليفة في سوريا في مواجهة الإرهاب.
سوار احمد