نيجيرفان بارزاني: يجب حل المسألة الكوردية ضمن الإطار السوري

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني انه يجب ان تُحل المسألة الكوردية في سوريا ضمن الإطار السوري.

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال استقبال رئيس الاقليم لنائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين والوفد المرافق في اربيل.

وفي اجتماع حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، تم التباحث حول الأوضاع في سوريا بصورة عامة ومهمة الولايات المتحدة والتحالف الدولي ضد داعش، وتواجد القوات الدولية، والأوضاع في شمال وشرق سوريا، مع أهمية الاستقرار، والحوار بين الأطراف الكوردية والمسألة الكوردية في هذا البلد.

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن الحل للوضع المعقد في سوريا لن يأتي في يوم وليلة وأن السبل العسكرية لا تؤدي إلى الحل، بل يجب حل المشكلة السورية من خلال الطرق السياسية والحوار. وحول المسألة الكوردية في هذا البلد، أوضح فخامته أن المسألة الكوردية يجب معالجتها ضمن الإطار السوري.

وبخصوص مهام أمريكا والتحالف الدولي، شدد براونشتاين على أن داعش لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً ولهذا ستواصل أمريكا والتحالف الدولي مساعدة ومساندة القوى والأطراف الحليفة في سوريا في مواجهة الإرهاب.

سوار احمد