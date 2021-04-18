الرئيس بارزاني و براونشتاين يتباحثان مستقبل الكورد السوريين

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني و نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونستاين، مستقبل الكورد في سوريا.

وجاء ذلك، اليوم الاحد، خلال استقبال الرئيس بارزاني لبراونستاين والوفد المرافق في اربيل.

وفي اجتماع حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، تم التباحث حول الهجوم الأخير على مطار اربيل الدولي.

وتباحث الجانبان اوضاع سوريا ومستقبل الكورد السوريين، فيما عبر الرئيس بارزاني عن امله في ان تتوصل الأطراف الكوردية السورية الى اتفاق عبر الحوار.

سوار احمد