رئيس حكومة إقليم کوردستان يستقبل السفير التركي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 18 نيسان (أبريل) 2021، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وجرى في الاجتماع، بحث آخر التطورات في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، كذلك تم التأكيد على أهمية ترسيخ العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان في شتى المجالات، ولا سيما القطاع الاقتصادي وتطويره عبر التنسيق بين الجانبين على أساس المصلحة المتبادلة والعلاقات المتوازنة.

وأثنى رئيس الحكومة على جهود السفير خلال فترة عمله ودوره في تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، متمنياً له النجاح في مهامه المقبلة.

سوار احمد