الرئيس بارزاني والسفير التركي يشددان على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار

أربيل (كوردستان 24)- شدد الرئيس مسعود بارزاني والسفير التركي لدى العراق فاتح يلدز الأحد على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار لضمان عودة النازحين إلى ديارهم.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس بارزاني مع يلدز بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.

ونقل السفير التركي تحيات رئيس الجمهورية التركية إلى الرئيس بارزاني، كما أدان الهجمات التي استهدفت إقليم كوردستان ومطار أربيل الدولي.

وفي ذات اللقاء الذي حضره هاكان كاراجاي القنصل العام التركي في أربيل، تم التأكيد على تعزيز وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا.

وفي سبيل ضمان الاستقرار وعودة النازحين والمهجرين الى مناطقهم، اتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ الاتفاق الموقع بين حكومة العراق الفدرالي وحكومة إقليم كوردستان الخاص بتطبيع الأوضاع في شنكال.