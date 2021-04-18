سقوط صاروخين في كفري أحدهما قرب مقر للبيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 الأحد بتعرض قضاء كفري التابع لمنطقة كرميان في إقليم كوردستان إلى هجوم صاروخي.

وقال مراسلنا، نقلاً عن مصادر أمنية، إن صاروخي كاتيوشا سقطا في حي "مام حمدي"، أحدهما قرب مقر للبيشمركة دون أن يسفر الهجوم عن سقوط خسائر بشرية أو إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وهرعت قوات الأمن إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فورياً لكشف ملابساته.

وهذا ثاني اعتداء تتعرض له البيشمركة ضمن مناطق التماس المحاذية للمناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.