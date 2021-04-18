جرحى بهجوم صاروخي يستهدف قاعدة يتمركز فيها أمريكيون في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني الأحد إن قاعدة بلد الجوية التي يتمركز فيها جنود أمريكيون تعرضت إلى هجوم صاروخي أسفر عن سقوط إصابات.

وتقع قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، وكانت منطلقاً لطائرات التحالف الدولي وطائرات إف-16 العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن ما لا يقل عن أربعة صواريخ سقط على قاعدة بلد مما ألحق أضراراً بمنامات ومطعم وأحد المدارج.

ولاحقاً، وصفت خلية الإعلام الأمني في بيان لها الهجوم بأنه "جريمة جديدة يقدم عليها الخارجون عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى الجماعات الشيعية المسلحة.

وقالت إن الصواريخ انطلقت "من منطقة (دوجمة) التابعة لقضاء الخالص ما أدى الى إصابة إثنين من منتسبي فوج حراسة وحماية القاعدة"، وهو ما كان قد أكده أيضاً آمر قاعدة بلد الجوية.

وجاء في البيان "هذه الأفعال المشينة التي تستهدف منشآتنا العسكرية سوف تواجه رداً صارماً من قواتنا الأمنية العراقية البطلة التي لن تتوانى في الدفاع عن مقدرات الدولة ومنها هذه القاعدة الجوية التي تضم طائرات القوة الجوية العراقية (F_16) المشهود لها في مقاتلة الإرهاب".

وأضافت أن "ما أقدم عليه هؤلاء يعد عملاً إرهابياً".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت القاعدة قد تعرضت إلى هجمات مماثلة من قبل جماعات شيعية مسلحة تابعة للحشد الشعبي. وفي بعض الأحيان يهاجمها تنظيم داعش.

ويلقي مسؤولون محليون، وبشكل متكرر، باللوم على جماعات شيعية مدعومة من إيران في شن هجمات على قواعد تضم قوات التحالف الدولي.