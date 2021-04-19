داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير بئري نفط في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تنظيم داعش مساء الأحد مسؤوليته عن التفجيرين اللذين استهدفا بئري نفط في أحد الحقول النفطية بشمال غرب كركوك.

واندلع حريق بسيط بعد انفجار ما لا يقل عن عبوتين ناسفتين قرب البئرين رقم 154 و159 في حقل باي حسن النفطي الذي تديره شركة نفط الشمال المملوكة للدولة، ضمن بلدة الدبس الغنية بالنفط.

وقال تنظيم داعش في بيان نشر على منصاته الإلكترونية، إن مسلحيه استهدفوا البئرين بعبوات ناسفة "ما أدى لإلحاق أضرار مادية فيهما".

وسبق أن قالت وزارة النفط العراقية إن التفجير لم يوقع "أي أضرار".

ولم يتأثر ضخ النفط بفعل التفجير.

وزُرعت العبوتان الناسفتان في موقع يبعد عن أنابيب النفط الرئيسية ببضعة أمتار.